Токаев позвонил президенту Азербайджана
Сегодня, 19:38
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Сегодня, 19:38Сегодня, 19:38
120Фото: Акорда
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днём рождения, пожелав ему успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья.
В ходе телефонного разговора главы государства с удовлетворением отметили дружественные отношения и традиционно братские связи между народами двух стран.
Особое внимание собеседники уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Азербайджана в Казахстан и
в рамках саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года.
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