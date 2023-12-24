Токаев позвонил президенту Азербайджана

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днём рождения, пожелав ему успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья.

В ходе телефонного разговора главы государства с удовлетворением отметили дружественные отношения и традиционно братские связи между народами двух стран.

Особое внимание собеседники уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Азербайджана в Казахстан и

в рамках саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года.