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Токаев позвонил президенту Азербайджана

Сегодня, 19:38
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Акорда Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджана  Ильхамом Алиевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днём рождения, пожелав ему успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья. 

В  ходе телефонного разговора главы государства с удовлетворением отметили дружественные отношения и традиционно братские связи между народами двух стран. 

Особое внимание собеседники уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Азербайджана в Казахстан и 
в рамках саммита СПЕКА, состоявшегося в Баку в ноябре этого года.

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