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199Фото: Anadolu agency
Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Всемирную организацию здравоохранения с 75-летним юбилеем, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня, во Всемирный день здоровья, исполняется 75 лет со дня учреждения Всемирной организации здравоохранения. Мы приветствуем неустанные усилия Организации по укреплению здоровья населения мира. Казахстан твердо привержен обеспечению доступного и справедливого здравоохранения для всех", – написал глава государства в Twitter.
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