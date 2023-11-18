  • 18 Ноября, 11:09
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Токаев поздравил Султаната Омана

Сегодня, 11:00
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Акорда Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана, передаёт BaigeNews.kz. 

"Сегодня Оман является авторитетным членом международного сообщества с динамично развивающейся экономикой и твердой политической позицией. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь шла к достижению высоких целей под Вашим мудрым руководством", – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в столь ответственной деятельности, а братскому народу Омана – благополучия.

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