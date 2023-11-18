Токаев поздравил Султаната Омана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида с Национальным днем Султаната Омана, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня Оман является авторитетным членом международного сообщества с динамично развивающейся экономикой и твердой политической позицией. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь шла к достижению высоких целей под Вашим мудрым руководством", – говорится в поздравительной телеграмме.