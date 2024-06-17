Токаев поздравил Рыбакину с Днём рождения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь дня рождения лидера женской национальной сборной по теннису Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.
"Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса. Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.
17 июня Елена Рыбакиной исполнилось 25 лет.
Ранее сообщалось о том, что Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг чемпионской гонки. Казахстанка Рыбакина сохранила в нём четвёртую позицию.
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