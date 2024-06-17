Токаев поздравил Рыбакину с Днём рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо в честь дня рождения лидера женской национальной сборной по теннису Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

"Своими блестящими победами на Уимблдоне, других престижных международных соревнованиях Вы вписали яркие страницы в летопись казахстанского тенниса. Уверен, Вы и впредь будете радовать поклонников зрелищной игрой и новыми победами, вносить вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.

17 июня Елена Рыбакиной исполнилось 25 лет.

Ранее сообщалось о том, что Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг чемпионской гонки. Казахстанка Рыбакина сохранила в нём четвёртую позицию.