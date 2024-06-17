Елена Рыбакина узнала место в обновленном рейтинге WTA

WTA (Женская теннисная ассоциация) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка Елена Рыбакина сохранила четвёртую позицию.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA, 17 июня:

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 7335 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4358.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3163...

5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 3010.

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927.

7 (7).Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2200.

8 (8).Елена Остапенко (Латвия) — 1959.

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1766.

10 (10). Эмма Наварро (США) — 1628.