Елена Рыбакина узнала место в обновленном рейтинге WTA
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
73Фото: olympic.kz
WTA (Женская теннисная ассоциация) представила обновленный рейтинг чемпионской гонки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанка Елена Рыбакина сохранила четвёртую позицию.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.
Чемпионская гонка WTA, 17 июня:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 7335 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4358.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 3163...
5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 3010.
6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927.
7 (7).Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2200.
8 (8).Елена Остапенко (Латвия) — 1959.
9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1766.
10 (10). Эмма Наварро (США) — 1628.
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