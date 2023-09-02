Токаев поздравил президента Вьетнама

Глава государства поздравил Президента Во Ван Тхыонга и народ Социалистической Республики Вьетнам с национальным праздником — Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое", – говорится в поздравительной телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.