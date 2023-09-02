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Токаев поздравил президента Вьетнама

Сегодня, 13:24
АВТОР
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Акорда Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: Акорда

Глава государства поздравил Президента Во Ван Тхыонга и народ Социалистической Республики Вьетнам с национальным праздником — Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое", – говорится в поздравительной телеграмме. 

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.

 

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