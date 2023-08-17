Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20Сегодня, 11:20
120Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил Президента Джоко Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днём независимости.
Касым-Жомарт Токаев потвердил приверженность нашей страны дальнейшему расширению сотрудничества с Индонезией.
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