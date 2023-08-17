  • 17 Августа, 12:37
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Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости

Сегодня, 11:20
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Акорда Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил Президента Джоко Видодо и народ Индонезии с национальным праздником – Днём независимости.

Касым-Жомарт Токаев потвердил приверженность нашей страны дальнейшему расширению сотрудничества с Индонезией.

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