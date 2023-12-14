Токаев поздравил президента Азербайджана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом – избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.
"Это решение является ярким свидетельством высокого авторитета Вашей страны на международной арене, признания эффективной и прогрессивной политики Азербайджана и его приверженности высоким целям глобальной климатической повестки.
Убежден, организация этого масштабного форума в прекрасном Баку внесет весомый вклад в продвижение Целей устойчивого развития, будет способствовать решению наиболее актуальных задач современности, привлечет внимание мировой общественности к экологическим вопросам и регионального характера", – говорится в телеграмме.
Глава государства заверил своего азербайджанского коллегу, что Казахстан готов оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения СОР29.
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