Токаев поздравил президента Албании с Днём независимости республики

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Албании. Он поздравил Байрама Бегая с Днём независимости республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня Албания добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы ваша страна и впредь продвигалась по пути поступательного развития и процветания", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Байраму Бегаю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному албанскому народу – благополучия.