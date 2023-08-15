Токаев поздравил премьер-министра Индии с днем независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму ко Дню независимости Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления и наилучшие пожелания Премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня независимости Индии. Отметив, что Казахстан и Индию долгие годы связывают отношения стратегического партнерства, Президент выразил приверженность дальнейшему развитию многогранного взаимодействия в интересах двух стран.