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Токаев поздравил премьер-министра Индии с днем независимости

Сегодня, 10:17
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 10:17
Сегодня, 10:17
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму ко Дню независимости Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления и наилучшие пожелания Премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня независимости Индии. Отметив, что Казахстан и Индию долгие годы связывают отношения стратегического партнерства, Президент выразил приверженность дальнейшему развитию многогранного взаимодействия в интересах двух стран.

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