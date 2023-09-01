Токаев поздравил народ Узбекистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Исходя из коренных интересов наших народов, традиций многовековой дружбы и добрососедства, придаю приоритетное значение дальнейшему углублению казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать огромный потенциал многогранного сотрудничества на благо процветания наших близких народов, а также в интересах обеспечения стабильности и благополучия Центральной Азии", – говорится в телеграмме.