Токаев поздравил народ Узбекистана
Сегодня, 09:06
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Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
227Фото: Baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Исходя из коренных интересов наших народов, традиций многовековой дружбы и добрососедства, придаю приоритетное значение дальнейшему углублению казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать огромный потенциал многогранного сотрудничества на благо процветания наших близких народов, а также в интересах обеспечения стабильности и благополучия Центральной Азии", – говорится в телеграмме.
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