Токаев поздравил казахстанцев с Днём семьи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В жизни каждого человека семья занимает особое место. Она играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении детей к национальным ценностям. Не зря говорят: "Родина начинается с семьи". И уважение традиций, и патриотизм берут свое начало с родного очага. Институт семьи вносит решающий вклад в формирование нового качества нашей нации, содействуя укоренению в обществе таких качеств ответственного гражданина, "Адал азамат", как трудолюбие, стремление к знаниям, солидарность. Крепкая семья – это надёжный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей", — говорится в поздравлении главы государства.

Президент также отметил, что обеспечение благополучия каждой семьи – одна из приоритетных задач на пути построения Справедливого Казахстана.

"Пусть в нашей стране процветает каждая семья! Желаю всем гражданам крепкого здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

День семьи в Казахстане отмечают каждое второе воскресенье сентября. В этом году — 10 сентября. Этот праздник впервые учредили в стране в 2013 году.