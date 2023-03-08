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pixabay Сегодня, 08:07
220
Сегодня, 08:07
220
Фото: pixabay

Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям. Роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна. Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах", — говорится в поздравлении Президента.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей.

"Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации. Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!", — отметил Президент.

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#8 марта #женщины #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:07
220
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