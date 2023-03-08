Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём! Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям. Роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна. Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах", — говорится в поздравлении Президента.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей.