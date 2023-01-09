open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА 9 Января, 18:02
691
9 Января, 18:02
691

Токаев поставил ряд задач по активизации работы МФЦА

Глава государства принял управляющего международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы международного финансового центра "Астана".

В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Ренат Бектуров #МФЦА
BaigeNews.kz
9 Января, 18:02
691
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх