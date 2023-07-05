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akorda.kz Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35
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Фото: akorda.kz

Токаев поставил перед Абаевым задачи по развитию взаимодействия с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Даурена Абаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Отмечается, что в ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

Президент поставил перед Дауреном Абаевым ряд задач по развитию двухстороннего взаимодействия.

Абаев был назначен послом Казахстана в России 3 июля.

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Сегодня, 14:35
512
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