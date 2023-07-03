Даурена Абаева назначили послом Казахстана в России

Фото: пресс-службы Акорды

Даурен Абаев назначен послом Казахстана в России, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации", говорится в тексте Акорды, распространённом с утра в понедельник.

Даурен Абаев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Лейденский университет.

Трудовой он путь начал в 2001 году в министерстве иностранных дел.

В 2001—2003 годы — референт, атташе, третий секретарь министерства иностранных дел.

В 2003 году — третий секретарь посольства РК в Азербайджане.

В 2003—2007 годы — второй секретарь, временный поверенный в делах Казахстана в Нидерландах.

В 2007 году — начальник отдела пресс-службы министерства иностранных дел.

В 2007—2009 годы — эксперт, консультант президента, заместитель пресс-секретаря президента.

В 2009—2011 годы — государственный инспектор Администрации президента.

В 2011 году — пресс-секретарь, советник президента.

В 2016—2019 годы — министр информации и коммуникаций.

В 2019—2020 годы — министр информации и общественного развития.

В 2020—2022 годы — первый заместитель руководителя Администрации президента.

С января 2022 года по январь 2023 года — министр культуры и спорта.

В марте 2023 года Даурен Абаеы был назначен заместителем генерального секретаря СНГ.

С января 2020 года должность посла занимал Ермек Кошербаев. В июне он был назначен акимом Восточно-Казахстанской области.