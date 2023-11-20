Токаев поставил новые задачи перед министром сельского хозяйства Казахстана

Главе государства доложено об исполнении задач, закреплённых в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, также представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.

Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев и о мерах поддержки, принятых правительством.

По итогам встречи президент поставил перед министром задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение пяти лет, в том числе по увеличению объёма валовой продукции сельского хозяйства в два раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных площадей и развитие сельскохозяйственной науки.