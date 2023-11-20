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Токаев поставил новые задачи перед министром сельского хозяйства Казахстана

Сегодня, 18:15
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akorda.kz Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова. Глава государства проинформирован об основных показателях сектора страны за 10 месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ан Акорду.

Главе государства доложено об исполнении задач, закреплённых в Концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, также представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.

Айдарбек Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев и о мерах поддержки, принятых правительством.

По итогам встречи президент поставил перед министром задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение пяти лет, в том числе по увеличению объёма валовой продукции сельского хозяйства в два раза. Для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных площадей и развитие сельскохозяйственной науки.

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