Токаев посетил телеканал "Jibek Joly"

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала "Jibek Joly", входящего в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президенту была представлена новая современная студия, которая отвечает всем мировым стандартам телевещания и оборудована камерами-роботами.

Генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева продемонстрировала главе государства студийное оборудование, в котором использованы высокотехнологичные решения, позволяющие вещать в режиме реального времени в Ultra HD формате.

Телеканал вещает на пяти языках. Новостная студия спроектирована с возможностями ведения прямой трансляции с синхронным переводом.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм. Президент поблагодарил коллектив телеканала и пожелал сотрудникам творческих успехов.