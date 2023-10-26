Токаев посетил мемориальный музей "Алтынемель"
26 Октября, 18:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
26 Октября, 18:1526 Октября, 18:15
415Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства ознакомился с историческими документами о жизни, трудовой деятельности, военной службе, а также историко-этнографических, географических исследованиях и последних годах жизни Шокана Уалиханова.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знаком с исследовательскими трудами учёного. Он указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами.
Глава государства оставил памятную запись в Книге почётных гостей и побеседовал с сотрудниками музея.
В прошлом году по поручению президента проведён ремонт дороги, ведущей к музею и культурно-туристическому объекту.
Самое читаемое
- Анкара разрывает энергосотрудничество с Израилем
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре