Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей "Алтынемель" имени Шокана Уалиханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства ознакомился с историческими документами о жизни, трудовой деятельности, военной службе, а также историко-этнографических, географических исследованиях и последних годах жизни Шокана Уалиханова.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знаком с исследовательскими трудами учёного. Он указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами.

Глава государства оставил памятную запись в Книге почётных гостей и побеседовал с сотрудниками музея.

В прошлом году по поручению президента проведён ремонт дороги, ведущей к музею и культурно-туристическому объекту.