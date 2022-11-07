Токаев посетил мечеть Бекет-ата

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Президент, находящийся с рабочей поездкой в Мангистауской области, посетил подземную мечеть Бекет-ата, передаёт BaigeNews.kz.

После осмотра историко-культурного объекта глава государства побеседовал с местными аксакалами.

"Я специально нашёл время, чтобы посетить это святое место. Я уже приезжал сюда в 2019 году, сразу после вступления в должность президента. Сегодня на встрече с общественностью региона я поднял ряд важных вопросов. Считаю, что развитию Мангистауской области необходимо придать новый импульс. Соответствующие поручения даны правительству. Самое главное, полагаю, что если мы сохраним мир и спокойствие, то и в регионе всё будет благополучно. Все шаги, которые предпринимаются в этом направлении, будут на моем личном контроле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.