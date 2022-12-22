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Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте Сегодня, 12:34
323
Сегодня, 12:34
323

Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

"Мавзолей, в котором похоронен выдающийся сын казахского народа Толе би, был построен в первой половине XV века. Архитектурный комплекс является одной из известных достопримечательностей узбекской столицы", — говорится в сообщении.

Глава государства находится с государственным визитом в Узбекистане. У него запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

 

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#государственный визит #Токаев #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:34
323
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