Токаев посадил деревья в Самарканде

Фото: t.me/Борт №1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с лидерами стран – участниц саммита Организации тюркских государств принял участие в акции по посадке деревьев на площади Регистан в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

С целью укрепления единства Тюркского мира мероприятия по посадке саженцев были одновременно организованы в 14 областях Узбекистана, казахстанском Туркестане, а также в столицах Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана и Венгрии.