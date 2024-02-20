Токаев поручил увеличить количество женщин и молодёжи на госслужбе
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает важным привлекать на государственную службу ученых, экспертов и активных граждан, особенно волонтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Наряду с этим Президент отметил, что наша страна строит справедливое государство и инклюзивное общество, поэтому важен вопрос обеспечения гендерного баланса на государственной службе.
"Несмотря на то, что доля женщин в госаппарате составляет около 55%, среди руководящего состава этот показатель ниже – 39%. Мой значительный опыт на государственной службе подсказывает, что женщин нужно привлекать. Во-первых, не в обиду будет сказано мужчинам, женщины все-таки более внимательны к работе, более тщательно подходят, не подвержены коррупционным проявлениям и действиям. Статистика Агентства по противодействию коррупции говорит о том, что женщины ведут себя более ответственно. Значительный дисбаланс наблюдается среди политических служащих, менее 10% из которых – женщины. Имеются диспропорции и в отношении доли молодежи на госслужбе. Необходимо увеличить количество женщин, молодежи и граждан с ограниченными возможностями на государственной службе. В частности, им должны быть предоставлены более широкие возможности для работы на руководящих должностях", – отметил Президент.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на активизации института наставничества для адаптации молодых специалистов к государственной службе. Он подверг критике сохранившуюся до сих пор практику командных перемещений. В этой связи Администрации Президента и Агентству по делам государственной службы поручено взять данный вопрос под жесткий контроль и решительно воспрепятствовать подобным проявлениям.
"Полагаю, что Агентству по делам государственной службы, может быть, в законодательном порядке нужно придать дополнительные полномочия, чтобы оно могло конструктивным образом влиять на кадровую политику в масштабах государства. Но это, конечно же, накладывает особую ответственность на само руководство Агентства", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Президентского молодежного кадрового резерва. Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв.
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