Президент Казахстана анонсировал старт отбора в региональный молодежный кадровый резерв

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ближайшее время начнется отбор в региональный молодежный кадровый резерв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поручил акимам обеспечить его прозрачное и справедливое прохождение.

Глава государства отметил, что при формировании кадрового резерва будет учитываться специфика социально-экономической ситуации в каждой области.

Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросах формирования новой культуры и ценностных ориентиров государственных служащих. По его мнению, во всех сферах, особенно в государственных органах, необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка.

"Должна быть диктатура закона и порядка. Без этого мы не сможем удержать нашу страну в этих сложнейших геополитических условиях. Вы должны это хорошо понимать. Не только государственные служащие, но и все общество должно неуклонно следовать закону. Это нисколько не означает ограничение демократии, напротив, это дает основу для построения суверенной, зрелой демократии в нашей стране", – сказал Глава государства.

По мнению президента, представители власти всегда должны находиться в тесном контакте с населением. Их главной задачей должно быть своевременное решение любых проблем. Именно такие ценности должны утверждаться в "Слышащем государстве".