Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Перед началом заседания главе государства были презентованы проекты, реализуемые в течение нескольких лет под руководством членов Президентского молодежного кадрового резерва.

В частности, президент был проинформирован об особенностях информационной системы "Е-қызмет", экспортном потенциале продукции компании Citix, опыте национальной компании Kazakh Invest по привлечению инвесторов в обрабатывающую промышленность и энергетический сектор, а также об оптимизации бюджетных процессов с помощью информационной системы eAkimat365.

Обращаясь к участникам форума, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инновационный поиск молодежи и отметил, что подобные инициативы всегда будут получать поддержку со стороны государственных органов. По мнению Президента, образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.