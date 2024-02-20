Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Президентского молодежного кадрового резерва
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Перед началом заседания главе государства были презентованы проекты, реализуемые в течение нескольких лет под руководством членов Президентского молодежного кадрового резерва.
В частности, президент был проинформирован об особенностях информационной системы "Е-қызмет", экспортном потенциале продукции компании Citix, опыте национальной компании Kazakh Invest по привлечению инвесторов в обрабатывающую промышленность и энергетический сектор, а также об оптимизации бюджетных процессов с помощью информационной системы eAkimat365.
Обращаясь к участникам форума, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инновационный поиск молодежи и отметил, что подобные инициативы всегда будут получать поддержку со стороны государственных органов. По мнению Президента, образованные, по-настоящему патриотичные граждане, способные критически мыслить, должны принимать активное участие в деле управления государством.
"Президентский молодежный кадровый резерв предоставляет уникальную возможность именно для такой целеустремленной молодежи. Сегодня в состав резерва входит 400 специалистов. 280 из них, или 70 процентов, назначены на ответственные должности в центральных и местных органах власти. Многие работают в квазигосударственном секторе и в сфере бизнеса. В этой связи хочу отметить большой вклад бывшего председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой в реализацию данной инициативы. В настоящее время в стране проводятся масштабные реформы. Предпринимаются новые решительные шаги во благо процветания нашего государства. Считаю, что такие одаренные молодые люди, как вы, должны стать движущей силой и надежной опорой этих преобразований", – подчеркнул глава государства.
Самое читаемое