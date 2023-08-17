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Токаев поручил правительству усилить контроль над бюджетным процессом

Сегодня, 19:06
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akorda.kz Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: akorda.kz

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провёл рабочее совещание по вопросам прогноза социально-экономического развития страны и проекта республиканского бюджета на 2024-2026 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В совещании приняли участие премьер-министр, руководители государственных органов финансово-экономического блока, Национального банка, Высшей аудиторской палаты.

Президента ознакомили с трендами в мировой экономике, прогнозом социально-экономического развития страны, а также параметрами проекта республиканского бюджета на 2024-2026 годы.

Глава государства подчеркнул важность проведения взвешенной макроэкономической политики, соблюдения всех обязательств, принятых государством в социальной сфере. Также отметил необходимость полноценного финансирования запланированных инфраструктурных и социальных проектов, поддержки и развития реального сектора экономики, общегосударственных расходов, в том числе направленных на повышение эффективности оборонной и правоохранительной систем.

По итогам совещания правительству даны поручения усилить контроль над бюджетным процессом, обеспечить макроэкономическую стабильность и повысить финансовую дисциплину государственных органов.

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