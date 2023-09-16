Токаев поручил Правительству помочь производителям зерна

Фермерам и крестьянам северных регионов страны, где погодные условия негативно повлияли на урожай, государство окажет поддержку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна", — говорится в сообщении.

Напомним, на недавнем пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты предложили ввести режим ЧС в некоторых региона Казахстана из-за того, что в связи с погодными условиями крестьяне понесут большие убытки.

В основных зерносеющих регионах Казахстана — Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях - последние две недели не прекращаются осадки. Прогноз Казгидромета неутешителен: дожди продлятся вплоть до 17 сентября, ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

Ранее сообщалось о том, какие меры по поддержке фермеров поручил принять глава Минсельхоза.

Между тем, в Павлодарской области начали уборочную кампанию, однако пока некоторые культуры собрать не удается. Проблема в том, что в регион пришли дожди, которые нужны были летом, когда поля выгорали от засухи. Некоторые фермеры области уже не наедятся на хороший урожай, заявляя о разорении.

Бедствие терпят и фермеры Костанйской области, где из-за проливных дождей пшеница сгнивает на полях.