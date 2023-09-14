Без урожая и денег: фермеры Павлодарской области в панике просят о помощи

В Павлодарской области начали уборочную кампанию, однако пока некоторые культуры собрать не удается. Проблема в том, что в регион пришли дожди, которые нужны были летом, когда поля выгорали от засухи. Некоторые фермеры области уже не наедятся на хороший урожай, заявляя о разорении. Однако в управлении сельского хозяйства делают оптимистичные прогнозы. По отчетам чиновников с урожаем овощей проблем нет, а по зерновым потеря составила 15% от общего числа посевов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Иван Богомолов управляет сразу несколькими крестьянскими хозяйствами. Его поля находятся в Щербактинском и Павлодарском районах. Фермер признается, в этом году не успел засеять пшеницу, но меньше проблем от этого не стало и дело не только в засухе. Предприниматель вспоминает 2021 год, который тоже выдался непростым, но за счет высокой цены на злаки и овощи, удалось продержаться и не обанкротиться.

"В те годы тоже засуха была, но мы молчали, потому что цена была адекватная на подсолнечник и зерно. В этом году все проблемы разом навалились, и гусеницы, и засуха, и саранча. Нынче мы посеяли подсолнечник, гречиху и просо. С подсолнечником тоже ситуация не особо хорошая, большой урожайности не ждем", - говорит фермер.

По его словам в этом году поле с гречихой пришлось засеивать два раза из-за засухи.

"Первый посев сгорел сразу же. Только всходы пошли, был суховей минимум 15 метров в секунду, температура была 47 градусов. Второй раз пересеяли, дождь прошел не особо хороший. На данный момент мы ждем, есть поле с гречихой, надеемся, что она дозреет. После дождей, которые в августе начались, зеленая масса пошла. Даже подсолнечник, который сперва не взошел, начал расти", - рассказал Иван Богомолов.

По словам агрария, если к концу сентября температура опустится до -1 градуса, то урожая гречихи не будет. Пока шансы на то, что она дозреет не более 10 процентов. По подсолнечнику на его полях в Щербактинском районе зафиксировали 100-процентную гибель посевов. В Павлодарском районе сгорело 75 процентов посевов.

До конца года фермеру нужно выплатить кредиторам почти 100 миллионов тенге. Он отмечает, что нынешняя ситуация беспрецедентная.

"У нас ситуация такая: ни цены нет, ни урожая. Такое не каждый год происходит. Не нужны нам ни возвраты денег, ни финансовая помощь. Просто нужно чтобы кредиторы, нас не душили, потому что больше 50 процентов крестьянских хозяйств будут банкроты, если нам не помогут", - добавил Иван Богомолов.

В управлении сельского хозяйства сообщили, что проблема низкого урожая коснулась только зерновых и масличных. Посевная площадь всех культур в области составила более 1 миллиона 600 тысяч гектаров.

"Сейчас уборочная площадь 1 миллион 286 тысяч гектаров. В связи с засухой 160 тысяч гектаров уже сгорело, это 15 процентов. В основном пострадали зерновые культуры, более 100 тысяч, и масличные. На сегодня зерновые культуры собраны на площади 291 тысяча гектаров, валовый сбор составляет 130 тысяч тонн. Средняя урожайность по зерновым составила 4,4 центнера с гектара. В 2022 году было более 9 центнеров с гектара. Почти в полтора раза ныне урожайность ниже. Уборочная кампания, если позволит погода, продлится до 15 октября", - сообщил главный специалист отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства Павлодарской области Ерганат Аубакир.

В отчете управления, ситуация по овощам и вовсе прекрасная. По данным чиновников, убытков, к примеру, по картофелю - нет. Ежегодно в регионе собирают более 700 тысяч тонн картофеля.

"По овощам, в первую очередь картофель, он на орошении. По картофелю и овощам нет потерь. Убрано 4,2 тысячи гектара картофеля, валовый сбор составил 135 тысяч тонн. Средняя урожайность 281 центнера с гектара, как и в прошлом году. По овощам и бахчевым еще не начали уборку в связи с дождливой погодой, но после дождя со следующей недели мы начнем", - говорит Ерганат Аубакир.

Непростая ситуация в области и с кормами, в частности с сеном. В управлении сельского хозяйства признают, сейчас тонна сена уже стоит в среднем 50 тысяч тенге, а цена телеги достигает 80 тысяч тенге. При этом тонна пшеницы 30 тысяч тенге. По плану в области этой осенью должны заготовить 1 миллион 215 тысяч тонн сена, но пока собрали чуть больше половины.

"Мы с июля месяца отрабатывали вопрос с Минсельхозом, аппаратом правительства по пролонгации кредитов сельхозтоваропроизводителей, которые брали в кредит технику, удобрения, пестициды. Сейчас АО "Байтерек" отрабатывает вопрос о пролонгации кредитов для производителей. По субсидированию растениеводства: пестицидов, семян, удобрений, дополнительно из республиканского бюджета будет выделяться 4,5 миллиарда тенге. Минсельхоз нашу дополнительную заявку уже принял и направил в министерство финансов. Сейчас Минсельхоз готовит правительственный законопроект о выделении дополнительных денежных средств", - добавил главный специалист отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства Павлодарской области Ерганат Аубакир.

Субсидировать сельхозтоваропроизводителей намерены с октября. Плюс к этому пролонгацию кредитов от АО "Байтерек" надеются получить на год, и это, считают в управлении сельского хозяйства, должно стать преимуществом для сохранения бизнеса аграриев.

Фото предоставлено Иваном Богомоловым.