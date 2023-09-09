Прогноз неутешителен: меры по сохранению урожая рассмотрел Минсельхоз

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание перативного штаба по уборочной кампании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Самые злободневные вопросы фермеров в разгар уборочной страды — доступное дизтопливо для сушки зерна; пролонгация кредитов фермеров, пострадавших от погоды; покрытие долгов по субсидиям.

В основных зерносеющих регионах Казахстана: Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях последние две недели не прекращаются осадки.

Прогноз Казгидромета неутешителен: дожди продлятся вплоть до 17 сентября, ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

"Сейчас наша главная задача — минимизировать последствия непогоды, оказать всю необходимую поддержку аграриям и обеспечить качественный семенной фонд на следующий год", — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

О том, какие меры поручил принять глава Минсельхоза, рассказали в пресс-службе ведомства.

Первая мера — хлебоприемные предприятия и карантинные службы при приемке зерна перейдут на круглосуточный режим работы. Также с КТЖ будет проработан вопрос по своевременной поставке зерновозов. На сегодня общая емкость элеваторов в стране составляет 29,9 млн тонн, из них 13,1 млн тонн — у хлебоприемных предприятий и 16,8 млн тонн — у сельхозпроизводителей. Этих мощностей достаточно для сохранения прогнозируемого урожая с учетом переменных остатков прошлых лет.

Вторая мера — выделить дополнительный объем дизтоплива для сушки зерна. Решение уже принято совместно с Министерством энергетики. Соответствующий нормативный правовой акт разработан и проходит стадию согласования. Имеющегося резерва неосвоенного дизельного топлива будет достаточно. Дополнительные объемы будут выделены зернотокам и лицензированным элеваторам.

Третья мера — финансовые институты и Продкорпорация детально проработают вопросы пролонгации кредитов и лизингов аграриям. Со стороны финансовых организаций холдинга "Байтерек" каждый запрос на продление сроков кредитов и лизинга от фермеров, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Четвертая мера — ускорить вопрос покрытия долгов по субсидиям. Дополнительная потребность — 171 млрд тенге. При выделении этих средств необходимо обеспечить своевременное освоение уже имеющихся и дополнительно выделенных финансов, а также в кратчайшие сроки подготовить информационную систему субсидирования с решением возникающих проблем.

Пятая мера — сформировать качественный семенной фонд для фермеров на следующий год. Для этого АО "Казагрэкс" совместно с Продкорпорацией проведут исследование прошлогодних запасов зерна, оставшегося на складах. В случае их соответствия всем требуемым качественным характеристикам, Продкорпорация обеспечит сохранность семенного фонда за счет раздельного хранения зерна урожаев 2022 и 2023 годов.

По оперативным данным на 8 сентября, в Казахстане убрано 4,8 млн га зерновых, что составляет 28% от уборочной площади. При средней урожайности 10 ц/га намолочено 4,8 млн тонн зерна.