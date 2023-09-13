Ввести режим ЧС в нескольких областях из-за плохого урожая предлагают депутаты

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты предложили ввести режим ЧС в некоторых региона Казахстана из-за того, что в связи с погодными условиями крестьяне понесут большие убытки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам мажилисмена Асхата Рахимжанова, в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях из-за непрекращающихся дождей фермеры на протяжении 18 дней не могут собрать пшеницу.

"Комбайны не могут заехать на поле. Но даже, если бы технически было возможным собрать урожай, из-за высокой влажности фермеры уже сегодня значительно потеряли в цене, поэтому они не знают, как погасить свои финансовые обязательства. Так, часть фермеров сложила урожай в волок. При этом традиционно они не трогали колос и ожидали на протяжении трёх - четырёх дней подсушить зерно. Обычно это позволяет повышать его качество. Но прошло уже более 18 дней, и пшеница уже успела врасти в землю. Часть урожая уже не спасти", - отметил он.

Депутат сообщил, что фермеры Айыртауского района СКО прогнозируют, что из-за погодных условий соберут всего околов двух-трех центнеров с гектара – в десятки раз меньше, чем ожидалось.

Рахимжанов констатировал, что, даже если в ближайшие дни установится сухая погода, фермеры уже потеряли не менее 50% от рыночной стоимости пшеницы.

"При рыночной стоимости 85 тысяч за зерно третьего класса они боятся, что не смогут его продать даже за 40-45 тысяч. Его влажность составляет около 30%, такая пшеница годится только на откорм крупному рогатому скоту. Элеваторы пшеницу с влажностью от 18% не принимают. В этом году крестьянам не удастся даже оставить семена на следующий год, а потому придется нести двойные убытки, закупая их из-за рубежа", - привел неутешительные данные мажилисмен.

По его словам, сейчас фермеры обращаются к властям с просьбой объявить режим чрезвычайной ситуации в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях; ввести кредитные каникулы по взятым обязательствам сроком на один год; оказать меры господдержки для фермеров, потерявших урожай в результате погодных условий по аналогии Жамбылской области в прошлом году; обеспечить аграриев семенами в виде товарного кредита для посявной компании на 2024 год; поставить заслон контрабанде российского зерна в Казахстан, в результате которой казахстанские фермеры не первый год терпят убытки.

Выступил с запросом в защиту фермеров Павлодарской области и депутат Айдарбек Ходжаназаров. Он сообщил о последствиях засухи этого лета для фермеров.

"В ряде хозяйств с поля убирают 0,3-1 центнер с гектара. Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял. Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой. Перебои с платежами по кредитам, равно как и реструктуризация займов, портят кредитную историю аграриев, в итоге доступ к кредитам ещё больше сократится. Предложенные фермерам меры поддержки – нерабочие: отсрочка по кредитам на три - девять месяцев заканчивается в лучшем случаем в мае, как раз в период посевной. Более того, получить даже эту отсрочку сложно: нужно документально доказать, что поля пострадали от засухи и пройти десятки бюрократических барьеров", - заявил он.

Мажилисмен напомнил ситуацию 2021 года, когда отсрочку по кредиту в АКК получили считанные фермеры - те, кому удалось доказать ущерб.

"Что мы предлагаем сделать в этой ситуации? Прекратить скрывать очевидное: акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а значит, засуха не должна засчитываться за провал акима. А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях", - сказал он.

Ходжаназаров подчеркнул, что нужно отрегулировать алгоритм объявления режима ЧС.

"Сегодня ЧС - это единственная законная возможность для кредиторов дать отсрочку на срок более года. Однако акиматы месяцами выясняют, как объявить ЧС, топчутся на месте, теряют время. Просим правительство утвердить, разъяснить и донести до акиматов и населения как, кем и при каких условиях объявляется режим чрезвычайной ситуации. Владеть этой информацией, считаю, это законное право граждан РК. Правительству необходимо определить механизм фиксации убытков, в том числе с использованием инструментов космомониторинга. Сегодня фиксация ущерба фермера зависит от настроения сотрудников районных акиматов", - сказал он.

Депутат добавил, что в сложившейся ситуации финиститутам необходимо разработать механизм пролонгации кредитов на пять лет без начисления дополнительных процентов; выплатить в оперативном порядке субсидии, которые причитаются фермерам.