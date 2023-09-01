Токаев поручил оснастить армию современной бронетехникой и беспилотниками
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил укрепить оборонопромышленный комплекс страны, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Еще один важный вопрос – это всемерное укрепление оборонопромышленного комплекса, которое в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.
Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными лет аппаратами, современным стрелковым оружием", - заявил он.
Президент отметил, что необходимо укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий.
"Я здесь подчеркиваю: поддержку отечественных предприятий. Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств", - добавил он.
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