Токаев поручил оснастить армию современной бронетехникой и беспилотниками

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил укрепить оборонопромышленный комплекс страны, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Еще один важный вопрос – это всемерное укрепление оборонопромышленного комплекса, которое в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными лет аппаратами, современным стрелковым оружием", - заявил он.