Токаев поручил Генпрокуратуре проверить информацию о нарушениях в деле журналиста Козачкова

В соответствии с поручением главы государства органы прокуратуры приступили к проверке доводов, изложенных в обращении ряда представителей СМИ по поводу расследования в отношении журналиста Михаила Козачкова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

Напомним, 18 декабря 2022 года Михаил Козачков задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории города Алматы и Алматинской области.

"При этом органом досудебного расследования Козачков подозревается в участии в данной организованной группе (часть 2 статьи 262 УК РК), рейдерстве (часть 3 статьи 249 УК РК), незаконном собирании и распространении государственных секретов (часть 3 статьи 185 УК РК). В связи с этим в тот же день в квартире, где проживает журналист, с санкции следственного судьи проведён обыск в присутствии его супруги, понятых и с применением видеозаписи. С учётом имевшегося резонанса агентством по финансовому мониторингу также 18 декабря 2022 года незамедлительно доведены до сведения общественности обстоятельства, послужившие основанием для указанных выше процессуальных действий", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается, надзор за расследованием находится на контроле органов прокуратуры.

"При этом особое внимание будет уделено сообщениям о нарушении при оглашении обстоятельств дела, касающихся Козачкова М.В., принципа презумпции невиновности и признаках воспрепятствования адвокатам, обеспечивающим его защиту, в своевременном доступе к упомянутому выше следственному действию", - уточнили в Генпрокуратуре.

Результаты рассмотрения обращения будут доведены до сведения общественности сразу по завершении проверки.