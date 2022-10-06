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БОРТ №1 Сегодня, 18:55
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Фото: БОРТ №1

Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо

Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящие президентские выборы актом патриотизма и демократии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Он выступил на Форуме народной коалиции, которую провели в его поддержку.

"Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины. Наша сила в единстве и единении, в сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. "Единство в многообразии" это наша формула силы и созидания. Устойчивый прогресс немыслим без опоры на традиции и ценности. Как наследники уникальной цивилизации Великой степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, Справедливый Казахстан", - сказал глава государства. 

По его словам, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нации, покажут решимость народа в достижении поставленных целей. Токаев пообещал, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо. 

"Как вы знаете, я инициировал реформу, ограничившую президентские полномочия однократным семилетним сроком. Я твердо придерживаюсь мнения, что облеченные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны. Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз. Мною движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа", - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил, что гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти. По его словам, на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. 

"Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа. И этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии. По моему поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий. Более полутора миллионов соотечественников смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъятия части пенсионных накоплений. В январе этого года был создан фонд "Қазақстан халқына", который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг", - сказал он. 

Глава государства отметил, что практической реализацией этой поправки стала программа "Национальный фонд – детям!". Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств.

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#выборы президента #Токаев
Журналист
Сегодня, 18:55
153
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