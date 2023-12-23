Токаев подписал закон о добровольной дактилоскопии в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", передаёт BaigeNews.kz

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, ранее в Мажилисе приняли законопроект о добровольной дактилоскопии. В ходе работы над документом депутаты внесли ряд предложений. Исключается обязательность проходить дактилоскопическую регистрацию гражданами Республики Казахстан при получении документов. Казахстанцы могут пройти регистрацию добровольно. При этом, дактилоскопия обязательна для иностранных граждан.