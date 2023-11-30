BaigeNews LIVE: Мажилис принял законопроект о добровольной дактилоскопии в РК
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В Мажилисе приняли законопроект о добровольной дактилоскопии. В ходе работы над документом депутаты внесли ряд предложений. Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.
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Как отметила депутат, исключается обязательность проходить дактилоскопическую регистрацию гражданами Республики Казахстан при получении документов. Казахстанцы могут пройти регистрацию добровольно. При этом, дактилоскопия обязательна для иностранных граждан.
"Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрационные органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по доверенности, даже не приезжая в страну", - сказала Екатерина Смышляева.
Также, по информации депутата, вводится понятие "скрытой услуги" и порядка её определения. Сейчас скрытые услуги часто не включают в реестр государственных услуг. Нет контроля их качества.
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