Токаев подписал закон о начислении детям средств из Нацфонда
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
189Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан о внесении поправок в некоторые законодательные акты по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования", - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.
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