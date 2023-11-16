Токаев подписал закон о начислении детям средств из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан о внесении поправок в некоторые законодательные акты по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.