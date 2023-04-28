Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы
zakon.kz Вчера, 18:05
396
Вчера, 18:05
396
Фото: zakon.kz

Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы

Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал новый закон. Он касается государственной границы между Казахстаном и Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы", - говорится в сообщении. 

Текст закона публикуется в печати.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 18:05
396
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх