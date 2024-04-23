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Токаев подписал соглашение о признании документов об учёных степенях в ЕАЭС

Сегодня, 18:09
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Qazcontent Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
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Фото: Qazcontent

Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об учёных степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

 

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