Токаев подписал соглашение о признании документов об учёных степенях в ЕАЭС
Сегодня, 18:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
86Фото: Qazcontent
Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об учёных степенях в государствах – членах Евразийского экономического союза", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Все передвижения Нукеновой на междугороднем такси озвучили в суде над Бишимбаевым
- Тело ребёнка нашли закопанным в огороде в Щучинске – подробности трагедии
- Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства
- Присяжные заплакали после просмотра видео с телефона Бишимбаева
- Брат Салтанат Нукеновой обвинил службу такси в нарушении их конституционных прав