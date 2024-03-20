Токаев подписал распоряжение о проведении очередной сессии АНК
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
139Фото: baigenews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля 2024 года в городе Астане в Президентском центре", - говорится в сообщении.
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