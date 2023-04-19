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Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21
248

Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz.

"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", - сказано в сообщении на сайте Акорды.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".

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Сегодня, 20:21
248
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