Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz.
"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", - сказано в сообщении на сайте Акорды.
Текст Конституционного закона публикуется в печати.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".