Токаев подписал поправки в Закон "О государственных наградах"
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
108Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Поправки разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта.
Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имён легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.
Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Текст Закона публикуется в печати.
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