Токаев подписал поправки в Закон "О государственных наградах"

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Поправки разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта.

Законом предусматривается присвоение степеням ордена "Айбын" имён легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Текст Закона публикуется в печати.