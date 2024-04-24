Токаев поддержал восстановление сгоревшего соснового бора вокруг Семея
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
50Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана поддержал инициативу по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея, передаёт BaigeNews.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семея", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Напомним, в рамках акции "Таза Қазақстан" сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли посадить деревья для восстановления уникального ленточного бора.
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