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Токаев поддержал восстановление сгоревшего соснового бора вокруг Семея

Сегодня, 11:16
АВТОР
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пресс-служба Акорды Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
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Фото: пресс-служба Акорды

Президент Казахстана поддержал инициативу по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг Семея, передаёт BaigeNews.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу местных жителей по восстановлению сгоревшего соснового бора вокруг города Семея", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Напомним, в рамках акции "Таза Қазақстан" сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли посадить деревья для восстановления уникального ленточного бора.

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