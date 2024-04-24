Более 70 тысяч саженцев высадили на территории резервата "Семей орманы"

В рамках акции "Таза Қазақстан" сотни жителей Семея и Бородулихинского района вышли посадить деревья для восстановления уникального ленточного бора. В мероприятии участвовали аким области Абай Нурлан Уранхаев, руководство, студенты вузов, а также ряд общественных организаций.

В общей сложности в этой акции приняли участие более 30 организаций. Всего высадили почти 24 тысячи штук двухлетних сеянцев сосны обыкновенной.

К слову, на территории "Семей орманы" с начала экологической акции "Таза Қазақстан" высажено более 70 тысяч саженцев.