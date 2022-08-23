Токаев поддержал проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы

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Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, в повестку которого вошли вопросы, касающиеся прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, а также проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Согласно представленным премьер-министром макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее трёх процентов, а в 2023 году данный показатель достигнет четырёх процентов.

Глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 триллиона тенге в 2022 году до 120,7 триллиона тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 триллиона тенге до 13,5 триллиона тенге в 2023 году.

Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем четырёх триллионов тенге в 2022 году до 2,2 триллиона в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита с 8,3 процента до 6,8 процента в 2023 году.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев вновь обратил внимание правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств. В целом Президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам.