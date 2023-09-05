Токаев ознакомился с возможностями отечественного оборонно-промышленного комплекса

Президенту Казахстана – Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Касым-Жомарту Токаеву представлены возможности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса по производству и ремонту вооружения и военной техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На развёрнутом полевом участке единственный в Центральной Азии бронетанковый ремонтный завод "Семей инжиниринг" продемонстрировал восстановительный ремонт повреждённой бронетехники с помощью бронированной ремонтной эвакуационной транспортной машины.

Компания NavyCo (Астана) представила полевой обменный фонд агрегатов для ремонта бронетехники. Свои возможности по сборке и восстановлению боевой техники показали предприятия "КамАЗ Инжиниринг" (Кокшетау), "Авиаремонтный завод № 405" (Алматы).

На выставке также была представлена продукция совместной казахстанско-турецкой компании "Казахстан Aselsan инжиниринг" (Астана), ТОО "Восток Полимер Снаб" (Оскемен), ТОО "Universal-Build" (Алматы), ИП "Energy General" (Алматы) и других предприятий.

Кроме того, президенту продемонстрированы возможности бронемашины АRMA турецкой компании Otakar в преодолении водных преград.

Ознакомившись с выставкой, глава государства отметил важность наращивания потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.



