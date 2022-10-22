Токаев ответил тем, кто говорит, что "Казахстан случайно обрёл свободу"

Фото: akorda.kz

В Астане проходит торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Казахстана. Во время выступления Касым-Жомарт Токаев ответил сторонникам высказывания, что "Казахстан случайно обрёл свободу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрёл свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шёл по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали всё возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", - сказал Токаев.

Онотметил, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа.