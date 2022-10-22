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  • Токаев ответил тем, кто говорит, что "Казахстан случайно обрёл свободу"
akorda.kz Сегодня, 11:15
162
Фото: akorda.kz

Токаев ответил тем, кто говорит, что "Казахстан случайно обрёл свободу"

В Астане проходит торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием президента Казахстана. Во время выступления Касым-Жомарт Токаев ответил сторонникам высказывания, что "Казахстан случайно обрёл свободу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрёл свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время. В действительности наш народ много лет шёл по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали всё возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", - сказал Токаев.

Онотметил, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. 

"Можно сказать, что Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа. Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг. Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошёл по пути построения сильной государственности", - отметил президент. 

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#Президент Казахстана #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:15
162
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