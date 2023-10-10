Токаев отреагировал на обращение матери погибшего сына в Щучинске
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование обстоятельств гибели студента в Щучинске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинск Акмолинской области.
Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль.
"Я мама погибшего Бодагова Романа обращаюсь к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и главе МВД по факту гибели своего сына, и хочу придать огласке информацию о том, что мой сын подвергся неоднократному вымогательству. Считаю, что в нашем городе орудует ОПГ. С моего сына Романа трясли деньги, а также оказывали психологическое и физическое давление. Я считаю, что во главе этой ОПГ стоит Ахметов Адильхан, он и его подельники вымогали деньги с моего сына", - сказала мама погибшего студента.
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Ранее сообщалось, тело 19-летнего студента было обнаружено на железнодорожных путях в Щучинске. Как уточнили в департаменте полиции на транспорте Акмолинской области, тело молодого человека найдено на перегоне "Курорт Боровое – Джамантуз".
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