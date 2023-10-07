19-летний парень найден мёртвым на железнодорожных путях в Акмолинской области

Тело 19-летнего студента обнаружено на железнодорожных путях в Щучинске, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в департаменте полиции на транспорте Акмолинской области, тело молодого человека найдено на перегоне "Курорт Боровое – Джамантуз".

Информацию подтвердили в департаменте полиции на транспорте Акмолинской области. Тело обнаружили на железнодорожном перегоне Боровое – Джамантуз.

"6 октября в линейном отделе полиции на станции Кокшетау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия" — сообщили в полиции на транспорте.