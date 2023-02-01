Токаев отметил заслуги 73-летнего спортсмена из Карагандинской области

Спортивные достижения 73-летнего жителя Шетского района Карагандинской области Дарибая Оспанова отметил президент Казахстана. Аким региона Ермаганбет Булекпаев вручил ветерану спорта благодарственное письмо от имени Касым-Жомарта Токаева, часы и путёвку в дом отдыха в Боровое. Управление физической культуры и спорта поощрило аксакала сертификатом на спортинвентарь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Я под большим впечатлением. Если честно, то удивился, что наш президент следит за жизнью обычных людей. Очень приятно, что мой многолетний труд заметил Касым-Жомарт Токаев. Будем стараться вместе с сыновьями оправдать надежды всей страны", – поделился эмоциями Дарибай Оспанов.

О семье Оспановых из посёлка Агадырь знают многие. Её представители 31 раз побеждали на международной арене. В честь побед 18 раз исполнялся гимн Казахстана.

Неоднократный чемпион Казахстана, двукратный чемпион Азии и мира по пауэрлифтингу заслуженный тренер Дарибай Оспанов родился в 1949 году в семье железнодорожников. Пошёл по стопам родителей и всю жизнь отдал железной дороге. Спортом занимался с юности. Последние 18 лет серьёзно увлёкся пауэрлифтингом. Свою первую победу одержал в 2010 году на чемпионате Азии на Филиппинах, подняв штангу весом 140 килограммов. Сегодня он абсолютный чемпион мира по экипировочному жиму среди ветеранов.

Дарибай Оспанов воспитал троих детей, всем им привил любовь к спорту. Младшего сына Карамана тренирует сам с 13 лет. В результате Караман стал заслуженным мастером спорта РК, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Он не только выступает на соревнованиях, но и тренирует детей в родном Агадыре.

Алмаз Оспанов, старший сын, – мастер спорта международного класса РК, тренер высшей категории. Мастером спорта стал и средний сын – Манас Оспанов. Не отстаёт и младшее поколение. Внук Дарибая Оспанова Айтас – неоднократный участник соревнований по пауэрлифтингу, выполнил норматив мастера спорта.

Останавливаться на достигнутом Дарибай Оспанов не собирается. Он продолжает заниматься пять раз в неделю и собирается вместе с сыновьями отстаивать честь Казахстана на международных соревнованиях в этом году.