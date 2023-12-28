Токаев освободил от должности замуправляющего делами президента

Сегодня, 12:20

Сегодня, 12:20

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан Ерлана Оразбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.