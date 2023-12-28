Токаев освободил от должности замуправляющего делами президента
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
120Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан Ерлана Оразбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Оразбай Ерлан Сапарович освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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